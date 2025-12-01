Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 1.12.2025 16:00 | Teme: igre, umetna inteligenca

Narejeno z umetno inteligenco kmalu ne bo več imelo smisla

Direktor Epic Games Tim Sweeney meni, da bi morali Steam in druge trgovine z igrami opustiti oznake »Narejeno z umetno inteligenco«.

Sweeney meni, da bo umetna inteligenca kmalu tako razširjena pri ustvarjanju iger, da takšne oznake ne bodo več smiselne. Pravi, da so pomembne pri umetniških razstavah ali prodaji digitalnih licenc, kjer je treba jasno navesti avtorstvo, ne pa v trgovinah, kjer bodo skoraj vse igre vsaj delno nastale s pomočjo umetne inteligence. Steam je sprva previdno sprejemal igre, ustvarjene z generativno umetno inteligenco, zdaj pa jih večinoma dovoljuje, če razvijalci to ustrezno razkrijejo. Sweeney meni, da je takšna informacija odveč, saj postaja uporaba umetne inteligence sestavni del razvoja. Tudi v širši industriji se krepi prepričanje, da umetno inteligenco uporablja skoraj vsak; Microsoft na primer navaja, da Copilot uporablja 91 odstotkov njihovih inženirjev.

Kljub temu ni pričakovati enotnega mnenja. Vse več neodvisnih razvijalcev poudarja prav nasprotno, da so njihove igre ustvarjene brez pomoči umetne inteligence, kar postaja celo prodajna prednost. Umetna inteligenca tako postaja industrijski standard, a razprava o preglednosti pri njeni uporabi še ne bo kmalu zamrla.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

December 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
December 2025

Uvodnik
Vzpon piratstva

Mnenja
Pro et contra – mladim omejiti dostop do družbenih omrežij ali ne? Za vse je kriv Apple. Baje

Fokus
Uvodnik: Vzpon piratstva

Dosje
Bo prohibicija tokrat uspešna? Gentlemanski dogovor Milijardni imperij Umetna nevarnost

Monitor Pro
Ko se zavarovalništva loti umetna inteligenca Tehnološka preobrazba bančništva Tehnološki paradoks v zavarovalništvu

Na zvezi
Kariera v IT Za pol dneva je obstal internet

Zgodovina
Baterije so prihodnost in Kitajska to že dolgo ve Zgodovina računalništva v Sloveniji - Lastniška omrežja

Odprta scena
Najodmevnejša teorija zarote sodobnega časa

Telefoni
1,5 mm ali 1.000 mAh? Kamera top, telefon pa… Test telefonov do 300 evrov - Skoraj duopol, vendar raznolik

Preizkusi
Postanimo zgovorni!

Nasveti
Čez sedem let vse prav pride Posodobljena enajstica

Mobilno
Foto pripomočki Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Sreča v nesreči

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji