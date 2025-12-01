Narejeno z umetno inteligenco kmalu ne bo več imelo smisla

Direktor Epic Games Tim Sweeney meni, da bi morali Steam in druge trgovine z igrami opustiti oznake »Narejeno z umetno inteligenco«.

Sweeney meni, da bo umetna inteligenca kmalu tako razširjena pri ustvarjanju iger, da takšne oznake ne bodo več smiselne. Pravi, da so pomembne pri umetniških razstavah ali prodaji digitalnih licenc, kjer je treba jasno navesti avtorstvo, ne pa v trgovinah, kjer bodo skoraj vse igre vsaj delno nastale s pomočjo umetne inteligence. Steam je sprva previdno sprejemal igre, ustvarjene z generativno umetno inteligenco, zdaj pa jih večinoma dovoljuje, če razvijalci to ustrezno razkrijejo. Sweeney meni, da je takšna informacija odveč, saj postaja uporaba umetne inteligence sestavni del razvoja. Tudi v širši industriji se krepi prepričanje, da umetno inteligenco uporablja skoraj vsak; Microsoft na primer navaja, da Copilot uporablja 91 odstotkov njihovih inženirjev.

Kljub temu ni pričakovati enotnega mnenja. Vse več neodvisnih razvijalcev poudarja prav nasprotno, da so njihove igre ustvarjene brez pomoči umetne inteligence, kar postaja celo prodajna prednost. Umetna inteligenca tako postaja industrijski standard, a razprava o preglednosti pri njeni uporabi še ne bo kmalu zamrla.