Naredili smo cel krog: fotografija z natečaja neupravičeno izločena kot domnevni izdelek umetne inteligence

Razmah umetne inteligence je povzročil pojav orodij za zaznavanje njenih izdelkov, ki pa lahko imajo negativne stranske učinke. Na tekmovanju za najboljšo fotografijo Charing Cross Photo v Sydneyju so sodniki diskvalificirali predlog igralke Suzi Dougherty, ki je poslala fotografijo svojega sina iz muzeja Powerhouse v Sydneyju, češ da je nastala z umetno inteligenco. A šlo je za posnetek z iPhonom.

Aprila je berlinski fotograf Boris Eldagsen pokazal, da sodniki niso vedno sposobni prepoznati dela umetne inteligence, ko je uspel s takim posnetkom zmagati na natečaju Sony World Photography Awards. Sedaj je Suzi Dougherty pokazala še obratno, ko ji je uspelo posneti res dobro fotografijo. Organizatorji so kasneje povedali, da se jim je posnetek zdel sumljiv, iz metapodatkov pa ni bilo možno nedvoumno ugotoviti, da ni ustvarjen z umetno inteligenco.

Gre seveda za sorazmerno nepomembno tekmovanje s 500-dolarsko nagrado, a problem je širši. Na internetu se je na primer znašlo cel kup orodij, ki so namenjena zaznavanju izdelkov umetne inteligence, denimo besedil. A ko so novinarji v ta orodja prekopirali ameriško ustavo, so orodja trdila, da je večinoma napisana z umetno inteligenco. Trenutno zanesljivih orodij za zaznavanje izdelkov umetne inteligence – slik, besedil, glasbe, videoposnetkov – še nimamo. Zadovoljiti se moramo z verjetnostmi.

The Guardian