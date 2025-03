Objavljeno: 26.3.2025 06:00

Napster bo za 207 milijonov dolarjev živel naprej

Podjetje Infinite Reality je kupilo nekdanjega revolucionarja digitalne glasbe.

Napster bo spet del velikih tehnoloških načrtov, za 207 milijonov ameriških dolarjev ga je namreč kupilo podjetje Infinite Reality, ki ima z ikonično glasbeno znamko drzno vizijo - ustvariti želijo interaktiven navidezen svet za ljubitelje glasbe. Po besedah izvršnega direktorja Johna Acunta bodo uporabniki lahko obiskovali 3D virtualne koncerte, glasbene zabave in kupovali z glasbo povezano blago neposredno v metavesolju. Napster naj bi tako postal prostor, kjer se bodo zbirale glasbene skupnosti, ustvarjalci pa bodo dobili nove načine za zaslužek in povezovanje z občinstvom.

Čeprav ideja združevanja glasbe in navidezne resničnosti morda zveni kot tehnologija prihodnosti, je sam koncept metavesolja že dolgo znan, a je po eksplozivni popularnosti med pandemijo zadnja leta izgubil zagon. Kljub temu Infinite Reality verjame v njegovo dolgoročno moč in Napster vidi kot ključni kos tega mozaika. Podjetje je sicer že kupilo Drone Racing League, platformo metavesolja Landvault in navidezno nakupovalno središče Obsess. Ker ima Napster še vedno licence za pretakanje več milijonov skladb, pomeni, da se lahko takoj vključijo v pretočni trg. Zgodba legende se bo očitno nadaljevala.