Naprodaj naj bi bilo 500 milijonov prijavnih podatkov v Linkedin

Objavljeno: 10.4.2021 17:56

Na priljubljenem hekerskem forumu naj bi bilo na prodaj 500 milijonov uporabniških podatkov za Linkedin.

Podatki naj bi vključevali polna imena, elektronske naslove, telefonske številke, podatke o zaposlitvah in še več. Kot dokaz o verodostojnosti računov lahko uporabniki foruma pridejo do 2 milijona profilov, za vseh 500 milijonov pa je cena »štirimestna številka« v dolarjih (prodajalec želi plačilo v bitcoinu). S strani varnostnih raziskovalcev so že prišle potrditve, da naj bi res šlo za podatke z Linkedin, ni pa še jasno, če gre za nove, aktualne podatke, ali za starejše. Pri Linkedin trdijo, da ne gre za varnostno luknjo, temveč za nabiranje in kombiniranje podatkov z več različnih virov (torej drugih spletišč in podjetji).