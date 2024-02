Napredna Googlova inteligenca tudi v Sloveniji

Google Bard se je preimenoval v Gemini in dobil nove napredne funkcije (in višjo cenovno postavko).

Priljubljeni umetno inteligentni bot je v verziji Gemini Advanced v sklopu naročnine Google One na voljo tudi v Sloveniji. Gre za nadgradnjo, ki uporablja zmogljivejši generativni model AI Gemini Ultra, in je na voljo za brezplačen dvomesečni preizkus. Naročnina v višini (kasnejših) 22 evrov mesečno vključuje 2TB prostora za shranjevanje in druge ugodnosti za Google One, kot so napredna orodja za urejanje v Google Foto. Spletni velikan bo umetno inteligenco Gemini kmalu vključil v odjemalca elektronske pošte Gmail, pisarniške programe Docs, Sheets, Slides, Forms in drugimi svoje storitve, kar bo omogočilo lažje opravljanje najrazličnejših nalog, kot so pisanje e-poštnih sporočil, ustvarjanje dokumentov in še veliko več.

Poleg preoblikovanja in nadgradnje funkcij je Google izdal tudi namensko mobilno aplikacijo Gemini za naprave z operacijskima sistemoma Android in iOS. Aplikacija omogoča uporabo bota Gemini na izbranem pametnem telefonu tako naročnikom kot običajnim uporabnikom, a je za zdaj na voljo zgolj v ZDA in angleščini.