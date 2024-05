Naprave podjetja Lenovo v Nemčiji prepovedane

V Nemčiji so zaradi spornih modulov WWAN prepovedali prodajo določenih naprav podjetja Lenovo.

Po odločitvi Okrožnega sodišča v Münchnu je v Nemčiji prepovedana prodaja naprav, ki vključujejo module WWAN, ključne za mobilno internetno povezljivost, kot so GSM, UMTS, LTE in 5G. Prepoved med drugimi vključuje pametne telefone in širši nabor mobilnih naprav podjetja Lenovo, vključno s tabličnimi računalniki in prenosniki.

Ozadje spora sega v nesoglasja med podjetjema Lenovo in InterDigital glede licenčnin za uporabo tehnologije WWAN, ki je ključna za delovanje mobilnih naprav. Lastnik patentov za tehnologijo InterDigital trdi, da Lenovo ni pristal na njihove licenčne pogoje, medtem ko se slednji brani z argumentom, da pogoji, ki jih zahteva InterDigital, niso pravični, in načrtuje pritožbo na sodno odločitev. Dotični pravni spor ni osamljen, ampak del širšega vzorca incidentov, povezanih z nujnimi patenti, ki so ključni za temeljne tehnološke funkcionalnosti v mobilnih komunikacijah. Spori pogosto izhajajo iz interpretacije, kaj naj bi pomenili pravični, razumni in nediskriminatorni licenčni pogoji, kar v evropski zakonodaji še vedno ni jasno opredeljeno.