Naprave IoT so pogosto ključni element pri digitalni transformaciji podjetij

Tržišče Internetnih stvari (IoT) je v lanskem letu zraslo za 21,5% in preseglo vrednost 200 milijard dolarjev. Analiza družbe IoT Analytics razkriva, da so naprave IoT pogosto ključni dejavnik pri nadaljnji digitalizaciji in transformaciji načina delovanja podjetij v številnih panogah.

Toda raziskava je zaznala tudi upočasnitev vlaganj, ki se kaže v celotnem sektorju IT in je posledica negotovih gospodarskih razmer in inflacije na številnih razvitih trgih, kjer je uporaba naprav IoT najbolj v porastu. IoT Analytics je zato že zmanjšal napoved rasti za leto 2023 in sicer iz dosedanjih 24% na 18,5%.

Toda v primerjavi z drugimi področji IT je segment naprav IoT zelo odporen na spremembe na trgu. Raziskava je denimo pokazala, da je med proizvajalci v IT sektorju najmanj odpuščanj bilo prav v podjetjih, ki imajo kot primarno dejavnost naprave IoT.

V raziskavi družbe Avent Abacus so celo ugotovili, da je bilo lani v startupe povezane s tehnologijami IoT vložena rekordna količina svežega kapitala. Rast je bila kar 30%, podjetja pa so v povprečju pridobila skoraj 16 milijonov dolarjev svežega kapitala. To kljub temu, da so v ostanku IT vlaganja lani zabeležila 22% padec, kapitalski vložki v ostale startupe pa so padli tudi do 35%.

Trenutna mini kriza pa je spremenila geografsko razpršenost. Analitiki pričakujejo, da bo največ projektov in največja rast v Aziji (+22%), šele nato v ZDA (+20%) ter Evropi (+16%).

Dolgoročno naj bi se prodaja naprav IoT še naprej naraščala s približno takimi stopnjami, kot danes. To pomeni, da bo do leta 2027 trg vreden že 483 milijard dolarjev, več kot dvakratnik lanskega obsega novih naprav IoT.

Med napravami IoT prevladujejo predvsem tiste, ki imajo vgrajena različna tipala. Kljub temu, da so po definiciji internetne stvari razmeroma preproste naprave, postajajo te z vsako generacijo bolj kompleksne. Povprečna naprava IoT ima danes že vsaj štiri različna tipala.

Skupno je bilo lani v naprave IoT vgrajenih kar 50 milijard tipal, kar predstavlja več kot tretjino vseh tipal, ki se izvajajo za različne namene naprave, ne samo naprave IoT. Med temi prevladujejo tipala tipa MEMS, ki predstavljajo skoraj 50% porabe tipal IoT. Tu prednjačita podjetji Bosch Sensortec in ST Microelectronics.

Sledi segment optičnih tipal, kjer povpraševanje hitro narašča zaradi rabe na področju računalniškega vida. Tipala sicer postajajo čedalje bolj pametna z algoritmi in procesiranjem ki se dogajajo na računalniškem robu (edge), hkrat pa tudi vse bolj energijsko varčna. Zaznati je možno tudi trend združevanja funkcij različnih tipal v enoten izdelek, recimo v avtomobilski industriji, pa tudi prihod tako imenovanih biosenzorjev.