Objavljeno: 29.4.2025 18:00

Naprave Apple AirPlay ranljive za vdore prek Wi-Fi omrežij

Raziskovalci izraelskega podjetja Oligo so razkrili vrsto ranljivosti Applovega brezžičnega predvajanja AirPlay.

Izraelci so odkrili ranljivosti pod skupnim imenom AirBorne, ki omogočajo hekerjem, da na napravah s podporo za Apple AirPlay prek istega Wi-Fi omrežja skrivoma zaženejo svojo kodo. Čeprav je Apple v zadnjih mesecih napake na svojih napravah odpravil, številni izdelki tretjih proizvajalcev, kot so pametni zvočniki, televizorji in TV vmesniki, ostajajo ranljivi. Problem izvira iz lukenj v razvojnem paketu AirPlay SDK za naprave tujih proizvajalcev, zaradi česar lahko napadalci brez vednosti uporabnikov prevzamejo nadzor nad napravami, jih uporabijo za širjenje zlonamerne programske opreme ali jih celo vključijo v lastna omrežja. Ker veliko teh naprav redko prejme varnostne posodobitve, raziskovalci opozarjajo, da bodo ranljivosti prisotne še leta.

Oligo opozarja tudi na možnost vohunjenja, saj imajo številne naprave vgrajene mikrofone. Ranljivosti AirBorne vplivajo celo na CarPlay v več kot 800 modelih vozil, čeprav je za izkoriščanje v tem primeru potreben fizični dostop prek Bluetootha ali USB povezave.