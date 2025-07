Objavljeno: 3.7.2025 11:00

Naprava, ki z laserji uničuje komarje

Čeprav še nimamo letečih avtomobilov ali robotov strežnikov, lahko zdaj naročimo nekaj, o čemer smo od nekdaj sanjali - lasersko napravo, ki zazna in ubije komarja v nekaj milisekundah.

Naprava Photon Matrix, ki jo razvijajo na Kitajskem in trenutno išče podporo prek platforme Indiegogo, uporablja LiDAR tehnologijo za zaznavanje komarjev, ki jih nato z natančno usmerjenim laserjem usmrti. Naprava prepozna komarja, določi njegovo orientacijo in velikost v pičlih 3 milisekundah. V sekundi je tako zmožna uničiti do 30 komarjev in deluje tudi v popolni temi. Na hitrejše žuželke, kot so muhe, ne reagira.

Na voljo sta dve različici, osnovni model z dometom 3 metrov in 90-stopinjskim kotom ter napredni model Pro z dometom do 6 metrov. Oba imata zaščitni mehanizem, vgrajen radar, ki zazna ljudi ali hišne ljubljenčke ter prepreči sprožitev laserja, če so prisotni v bližini. Photon Matrix deluje na elektriko ali z dodatnim prenosnim akumulatorjem. Cene za podpornike kampanje se začnejo pri 470 USD za osnovni model, medtem ko Pro različica stane 630 USD. Načrtovani maloprodajni ceni sta 700 in 900 ameriških dolarjev.

Ta0f0oB4I-Q