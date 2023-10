Napovedi o smrti osebnega računalnika so močno pretirane

Čeprav je trenutno povpraševanje po osebnih računalnikih morda v najboljšem primeru mlačno, družba IDC meni, da to še ne pomeni zaton osebnih računalnikov PC. Že naslednje leto napovedujejo povrnitev vsaj na nivoje pred letom 2019.

Rast sicer ne bo izrazita, sploh pa ne moremo pričakovati nobenih rekordov. A kljub temu napoved rasti za 3,7 odstotka in volumen prodaje v okolici 261 milijonov primerkov enot prinaša upanje za celotno industrijo. IDC ugotavlja, da se trg še vedno sooča z izzivi, vključno s zaskrbljenostjo glede cikla osveževanja na potrošniškem potrošniškega trgu, podjetja pa še naprej prestavljajo odločitve za nove nakupe naprav. Tržno obotavljanje praviloma vedno privede do negotovosti.

IDC poudarja, da smo v času recesije in posledičnega zmanjšanja potrošnje potiho doživeli enega največjih premikov v zgodovini komercialnih osebnih računalnikov. Zrasel je predvsem AMD, ki je 2022 dosegel 11 odstotkov, Apple pa je lansko leto doživel svoj rekordni tržni delež.

A se je zadeva letos vnovič obrnila. V prvem četrtletju 2023 je prodaja računalnikov Mac padla za več kot 40 odstotkov. Apple je na nek način doživel to, kar so drugi proizvajalci lani, a z zakasnitvijo. Četrtletje pred tem je njihova prodaja upadala “le” za 2,1 odstotka, drugi proizvajalci pa so doživeli tedaj v povprečju 37-odstotno zmanjšanje.

IDC meni, da trenutno stanje, ko proizvajalci agresivno ponujajo popuste za pospešitev prodaje, ne bo dolgo trajalo. Vnovično rast vidijo predvsem z novo generacijo osebnih računalnikov, ki bo lokalno znala procesirati algoritme umetne inteligence, denimo generative algoritme. Čeprav osebni računalniki z eksplicitno vgrajeno podporo za umetno inteligenco danes še niso nared, nedvoumno prihajajo in bodo predstavljali nov generacijski mejnik pri obnovi naprav v podjetjih.