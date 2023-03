Objavljeno: 23.3.2023 07:00

Napaka v ChatGPT

Nekateri shranjeni pogovori s ChatGPT so se pojavili v zgodovini drugih uporabnikov. Uporabniki so poročali, da so v spisku pogovor našli tudi take, ki niso bili njihovi, nekateri so omenjali celo pogovore v kitajščini.

Napako so že odpravili in med popravilom za krajši čas izklopili delovanje ChatGPT, uporabniki pa nekaj časa niso mogli dostopati do zgodovine pogovorov, ki so potekali v ponedeljek od 1:00 do 10:00 po pacifiškem času.

Izvršni direktor podjetja OpenAI, ki stoji za ChatGPT, je dejal, da se počuti »grozno« in obljubil »tehnično analizo« za pojasnitev napake.

Napaka se je zgodila dan potem, ko je Google skupini beta testerjev in novinarjev predstavil klepetalnik Bard. Trg za umetno inteligenco se hitro razvija, vendar obstajajo skrbi glede škodljivih nenamernih posledic.