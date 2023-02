Objavljeno: 27.2.2023 05:00

Napadi z izsiljevalsko programsko opremo upadajo

Po dolgoletnem naraščanju napadov z izsiljevalsko programsko opremo, ki so storilcem prinašalo zajetne dobičke, se je lani trend obrnil. Podjetje Mandiant (v lasti Google Clouda), ki se ukvarja s pomočjo žrtvam, je lani zaznalo 15 odstotkov manj napadov kot leto pred tem, so zapisali v najnovejšem poročilu.

Prav tako se je znižala povprečna odkupnina, ki so jo zahtevali storilci. Ta je lani upadla na 4,1 milijona dolarjev, medtem ko je bila predlani 5,7 milijona dolarjev. Razlogov je več, omenjajo pa učinkovite akcije organov pregona, ki so aretirali številne storilce, upad vrednosti kriptovalut in druge akcije, v katerih so organi zasegali opremo kriminalcev. Skupno so imeli 15 odstotkov manj prijav.

Podobno je ugotovilo tudi podjetje Chainalysis, ki je lanske dobičke kriptoizsiljevalcev ocenilo na 457 milijonov dolarjev, medtem ko so leta 2021 znašali 766 milijonov dolarjev. Velik, kar 40-odstotni padec, je posledica večje osveščenosti potencialnih žrtev. Te imajo po eni strani boljše zaščite in varnostne kopije, po drugi strani pa ne želijo več plačevati odkupnin. Pred petimi leti je 85 odstotkov žrtev plačalo, lani le še 37 odstotkov. To ostaja tudi priporočilo strokovnjakov, ki vsem žrtvam odsvetujejo plačila odkupnin, saj ni nobenih garancij, da bodo zato dobili podatke nazaj.

To sicer ne pomeni, da so izsiljevalski virusi zgodovina ali da si lahko oddahnemo. Kaže pa, da je odločen boj vendarle do neke mere uspešen.