Napadi na račune uporabnikov Nintendo Switch

V zadnjih dneh je naraslo število napadov na uporabnike konzole Nintendo Switch – zato se priporoča vklop dvo-faktorske prijave.

Več uporabnikov konzole Switch je opazilo, da so napadalci preko njihovega računa PayPal kupili večjo količino iger ali digitalnega denarja, ki se nato uporabi v igrah – denimo »V-bucks« za igro Fortnite. Te so nato preprodajali. Taki napadi sicer niso novost, a naj bi bili v zadnjih dneh v občutnem porastu. Trenutno kaže, da bi lahko bili posledica reciklaže gesel (torej uporaba enakega gesla na več spletnih straneh), nekateri pa so omenili tudi možnost vdora v starejši sistem prijave Nintendo Network ID.

Nintendo priporoča vklop dvo-faktorske prijave za boljšo stopnjo zaščite računov.