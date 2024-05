Objavljeno: 13.5.2024 06:00

Napadalci z deepfakom skušali opehariti oglaševalskega giganta WPP

Izvršni direktor oglaševalskega giganta WPP Mark Read je podrobno opisal, kako so ga zlikovci z uporabo deepfakov skušali opehariti. Ob tem je opozoril tudi vse druge menedžerje in direktorje, naj bodo zelo pazljivi. Tovrstni napadi sicer niso novost, so pa čedalje bolj dodelani.

Pojasnil je, da so prevaranti ustvarili račun na WhatsAppu v njegovem imenu z njegovo javno dostopno fotografijo. Nato so organizirali sestanek prek platforme Microsoft Teams, na katerega so navidezno povabili še enega višjega uslužbenca. Z uporabo tehnologije deepfake so poustvarili njuna glasova, za sliko pa so uporabili posnetke z YouTuba. V lažnem sestanku so skušali vplivati na vodjo nekega področja, da naj ustvari nov posel, s čimer bi se dokopali do finančnih sredstev in osebnih podatkov.

Prevara ni uspela, ker so bili uslužbenci pazljivi. Read je pojasnil, da so v zadnjem času zaznali povečano število podobnih poizkusov prevare. Nekatere druge tarče, tudi banke in finančne ustanove, so v preteklosti že uspeli pretentati.

The Guardian