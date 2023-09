Napačen USB-C kabel lahko poškoduje telefon iPhone 15

Apple opozarja, da bo treba prihajajoči telefon iPhone 15 polniti z uradnimi polnilci.

V Cupertinu so se uklonili željam uporabnikov in Evropske unije ter v telefon iPhone 15, ki bo na prodajnih policah 22. septembra, vgradili polnjenje z (bolj) univerzalnim vhodom USB-C. A pozor, pri polnjenju telefonov iPhone 15 bomo morali biti previdni. Uporaba USB-C polnilcev nižje kakovosti lahko poškoduje telefon, saj nekateri USB-C konektorji nimajo varovalk za električne sunke, kot jih ima uradni Applov Lightning kabel. Apple priporoča, da lastniki telefonov iPhone 15 uporabljajo jabolčne polnilce ali polnilce drugih znamk, ki izpolnjujejo določene varnostne predpise. Uporaba polnilca, ki ne izpolnjuje standardov, lahko ogrozi telefon iPhone 15, zato odsvetujejo polnjenje s poceni polnilci ali na nepreverjenih javnih mestih.

Kakovostni polnilci vsebujejo elektroniko z majhnimi vezji. V uradnem Lightning kablu Apple sta dva čipa, eden potrjuje, da je kabel izdelan s strani Apple, drugi pa deluje kot varovalka, ki izolira poškodbo polnilca. V primeru nihanja napetosti je tako uničen samo polnilec in ne telefon. Polnilci, ki nimajo logotipa ugriznjenega jabolka, a so odobreni s strani Appla, nosijo oznako MFi (Made for iPhone), kar pomeni, da so prestali vse zahtevane varnostne preglede.