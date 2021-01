Namesto popravljanja strani raje lastni brskalnik

Objavljeno: 28.1.2021 08:00

Davčni urad Južne Afrike je za ponovno podporo sicer opuščenega Flash Playerja predstavil kar lastni brskalnik.

Moramo priznati, da je ta poteza že skoraj bizarna. Namesto, da bi spletno stran prilagodili in določena vnosna polja predelali v HTML in JavaScript, so raje pripravili lastni spletni brskalnik. Ta je narejen na osnovi odprtokodnega Chromium in ima točno dva funkciji – da dostopa do spletno stran davčnega urada SARS (South African Revenue Service) in da ima omogočeno podporo Flashu. Brskalnik po privzetem tako ne omogoča brskanja po katerikoli drugih straneh. Je pa na voljo le za sisteme Windows, uporabniki macOS, Linux ali mobilnih naprav tako še nimajo rešitve za oddajo podatkov davčnemu uradu.