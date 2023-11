NameDrop: Nova funkcija na iPhonu, pred katero svari tudi policija

Z zadnjo verzijo iOS 17 so Applovi pametni telefoni iPhone dobili sicer uporabno funkcijo, pred uporabo katere pa številne policije po svetu svarijo. NameDrop omogoča enostavno deljenje stikov s sosednjim aparatom, kar bi v teoriji lahko izkoristili tudi zlikovci. A v praksi je funkcija varna.

Podobno strašenj so se v preteklosti že naposlušali. Svoj čas so svarili pred polnjenjem telefonov na javnih polnilnikih, nato so svarili pred povezovanjem v javna omrežja WiFi. Spomnimo se tudi utemeljenega strahu pred elektromagnetnim valovanjem – "sevanjem" – pametnih telefonov, zlasti na omrežjih 5G.

NameDrop je programsko strašilo. Če dva telefona približamo na nekaj centimetrov, se lahko zgodi, da si bosta želela izmenjati stike. O tej možnosti uporabnika jasno obvestita in terjata potrditev, še prej pa morata biti odklenjena. Če uporabnik to potrdi, se bodo sinhronizirali stiki, za katere to izrecno dovoli. Obstaja sicer možnost, da zlikovec približa svoj telefon in nas pretenta v potrditev izmenjave kontaktov, a to je precej redka nevarnost.

Zakaj je Apple funkcijo privzeto vključil, se lahko pogovarjamo. Predvsem to ni praktično, ker večina ljudi funkcije največkrat ne bo uporabljala. Izklop (ali vklop) je enostaven, in sicer to storimo v nastavitvah za starejšega brata AirDrop, ki že leta omogoča enostavno izmenjavo datotek med telefoni na istem omrežju WiFi ali prek Bluetootha.