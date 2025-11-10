Nakupovanje z umetno inteligenco vse bolj priljubljeno

Shopify je v tretjem četrtletju 2025 razkril izjemno rast prometa in nakupov, ki jih poganja umetna inteligenca.

Od januarja se je promet iz umetno inteligentnih orodij na spletnih trgovinah povečal sedemkrat, število naročil prek iskanj z UI pa kar enajstkrat. Predsednik podjetja Harley Finkelstein je poudaril, da je umetna inteligenca osrednji del vsega, kar Shopify gradi, in jo označil za največji tehnološki premik po iznajdbi interneta. Ključna prednost Shopifyja je dostop do ogromne količine podatkov trgovcev in transakcij, kar omogoča razvoj naprednih umetno inteligentnih rešitev, kakršna je Scout, ki pomaga analizirati povratne informacije uporabnikov.

Shopify že sodeluje z vodilnimi UI podjetji, kot so OpenAI, Perplexity in Microsoft Copilot, da omogoči nakupovanje neposredno iz agentov. Podjetje verjame, da bo tovrstno nakupovanje, kjer umetna inteligenca vodi uporabnika skozi celoten proces nakupa, postalo ključen del prihodnosti spletne prodaje. Kljub dobrim rezultatom in 32-odstotno rastjo prihodkov na 2,84 milijarde ameriških dolarjev so delnice podjetja nekoliko padle, ker je operativni dobiček za 3 milijone USD zaostal za pričakovanji.