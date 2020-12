Nakupi v App Store preko A1 mesečnega računa

A1 Slovenija po novem omogoča plačevanje Applovih vsebin in storitev preko mesečnega računa.

V to so vključene aplikacije preko App Store, nakupi znotraj aplikacij, pa tudi nakupi Apple Music, Apple TV+, Apple Books, itd. Možnost je na voljo vsem naročnikom mobilnih paketov, nakupi bodo enostavno dodani k naročnini za mobilne storitve. Uporabniki v računu Apple ID kot plačilno metodo izberejo »Mobile Phone« - to lahko opravimo tako na telefonu (v nastavitvah) kot tudi na računalniku Mac ali v iTunes na sistemih Windows.

Zanimiv korak naprej!

Več informacij je na voljo na naslovu www.a1.si/apple-appstore.