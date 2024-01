Največji SSD-ji meri že 61 TB

SSD-ji so bili včasih dražji in manjši od klasičnih diskov, zato smo jih cenili predvsem zaradi hitrosti in odzivnosti. Da so manjši, že dolgo časa ne velja več, kar dokazuje novi rekorder. Podjetje Solidigm, ki je v lasti giganta SK-Hynix, je začelo pobirati prednaročila za novi največji SSD. D5-P5336 meri osupljivih 61,44 TB.

Seveda ni namenjen uporabi v domačih računalnikih – ob zadosti globokem žepu vas sicer nič ne ovira pred tem – temveč v strežnikih. SSD je v običajnem formatu 2,5 palca (E1.L), v debelino (oziroma višino) pa meri 15 milimetrov. Za uporabo bi vendarle potrebovali adapter U.2/U.3 na PCIe-x4. Pogon doseže hitrosti prenosa podatkov 7 GB/s za branje in 3,3 GB/s za pisanje, porabi pa 25 W energije.

Novi pogon bo v Nemčiji stal 5190 evrov, pri nas pa bo cena bržkone podobna. Februarja bodo na voljo prvi primerki, v nadaljevanju leta pa bo prodaja bolj množična. Tolikšno kapaciteto so dosegli z uporabo QLC (celice s štirimi stanji), ki lahko v eno celico shranijo štiri bite. Na eno jedro, ki meri 73 mm2, je tako moč stlačiti 1,33 terabita. V pogonu je 370 takšnih jeder, kar je nekaj več od 61,44 TB, saj potrebujemo tudi redundanco za okvarjene celice, ki se sčasoma začnejo nabirati.