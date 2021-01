Največji ponudniki storitev kolokacije obvladujejo svetovni trg

Kolokacija strežnikov, namestitev in nadzor lastne strežniške opreme v kvalitetnih podatkovnih centrih z vso potrebno infrastrukturo, je v časih javnih in hibridnih oblakov nekoliko manj znana, a še zelo močno uporabljena možnost zagotovitve strežniških storitev. Nedavna raziskava družbe Structure Reseach razkriva številne doslej manj znane podrobnosti in razmere na tem trgu.

Za kolokacijo strežnikov se danes večinoma odločata dve skupini naročnikov. V prvi so podjetja, ki se zaradi varnostnih in drugih razlogov (denimo državne ustanove) ne odločajo za namestitev svojih strežnikov v oblak, temveč želijo imeti strežniško opremo in omrežje povsem pod lastnim nadzorom, pa čeprav zaradi tega niso pripravljena vlagati v lastne podatkovne centre. Zelo pogosto se kolokacija uporablja tudi za rezervne lokacije oziroma zrcaljenje glavnih lokacij, ki jih nato lahko preprosto aktivirajo v primerih resnejših napak in izpadov. Pogosto povezave do strežnikov v kolokaciji potekajo prek omrežij VPN ali celo namenskih podatkovnih povezav.

V drugo skupino pa sodijo veliki ponudniki storitev v oblaku in množičnih storitev, denimo telekomunikacij, ki uporabljajo zmogljivosti ponudnikov kolokacije za zagotovitev dodatnih strežniških sredstev, pogosto pa tudi za zmanjšanje latence oziroma hitrejšo odzivnost za svoje odjemalec v regiji blizu kolokacijskega centra. Predvsem kitajski ponudniki storitev so znani po temu, da po svetu najemajo storitve kolokacij v ciljnih državah.

Raziskava družbe Structure Research razkriva, da ponudbo na tem področju v dobršni meri obvladuje 15 največjih ponudnikov, ki skupno obvladujejo približno polovico svetovnega trga. Največji je ameriški Equinix, ki obvladuje 11,1% svetovnega trga. Sledijo Digital Reality Trust (ZDA), China Telekom (Kitajska), NTT GDC (Japonska), China Unicom (Kitajska), China Mobile (Kitajska), CyrusOne (ZDA), KDDI Telehouse (Japonska), GDS (Kitajska), Global House (VB), 21 Vianet (Kitajska), CoreSite, Cyxtera, CentruryLink in Flexential (vsi ZDA).

Pozornost zbuja podatek, da med največjimi ni niti enega podjetja iz EU. Raziskovalci poudarjajo, da v drugi polovici tržnega deleža ponudnikov najdemo izredno veliko fragmentacijo ponudbe in bomo zato v naslednjih letih videli še ogromno prevzemov in konsolidacijo ponudbe.

Trg kolokacije strežnikov je sicer v letu 2020 dosegel vrednost 54 milijard dolarjev. Kljub pandemiji so ponudniki zabeležili lepo rast prometa, 11,9% glede na leto 2019. Napovedi za prihodnja leta so podobne, tako da lahko leta 2025 pričakujemo obseg prometa v višini 92,4 milijard dolarjev.