Največji ponudniki hipercentri na svetu absolutno obvladujejo oblak

Podjetje Structure Research je v svojem najnovejšem poročilu raziskalo obseg in rast največjih hipercentrov na svetu. Njihovo velikost so ponazorili s porabo električne energije, ki jo tovrstni centri potrebujejo za svoje delovanje. Rezultati so osupljivi.

Raziskava, ki so jo opravili v letu 2022, je ugotovila, da hipercentri v današnjih časih porabijo skupno že 13.177 megavatov (MW) energije. Za primerjavo - Nuklearna elektrarna Krško v omrežje pošilja 696 MW električne energije. Še bolj osupljiv je naslednji podatek - četverica največjih ponudnikov, AWS, Google Cloud, Meta in Microsoft Azure porabi kar 78% energije vseh hipercentrov.

Največji porabnik energije za hipercentre je Google, ki danes porabi 3.024 MW, ob tem pa imajo načrte še za nadaljnjih 2.905 MW. Sledi Microsoft, kjer porabijo 2.176 MW, v načrtih pa je še dodatnih 3.344 MW. Amazon danes porabi 2.480 MW, v načrtih imajo 2.533 MW. Hitro raste Meta, ki danes porabi 1.790 MW, v načrtih pa je še 2.595 MW.

Tej četverici, ki predstavlja več kot tri četrtine porabe, sledijo Apple, Alibaba, Huawei, Baidu, Tencent, OVH, Kingsoft Cloud in Oracle. Če z vodilnimi na področju primerjamo največji evropski hipercenter OVH, tam porabijo “komaj” 52 MW in načrtujejo širitev za skromnih 6 MW. Toliko o temu, kako velik je razkorak med oblakom v Evropi in drugod.

Največ energije za delovanje hipercentrov porabijo v ZDA, kar 77% celotne porabe hipercentrov po svetu. Sledijo Azija (kjer Kitajska predstavlja 24% tega deleža), Evropa in Južna Amerika.