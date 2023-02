Objavljeno: 11.2.2023 16:00

Največji padec prodaje procesorjev vse od prvih Pentiumov

Za nami je največji padec prodaje procesorjev v zadnjih 30 letih, so ugotovili analitiki pri Mercury Research. V minulem letu se je prodaja procesorjev x86 skrčila za 21 odstotkov na 374 milijonov procesorjev, s čimer sta Intel in AMD zaslužila 65 milijard dolarjev. To je 19 odstotkov manj kot leto pred tem.

Za kako dolgo obdobje gre, priča pogled v zgodovino. Pred 30 leti, torej davnega leta 1993, je Intel izdal prvi procesor z imenom Pentium, ki je nadomestil legendarne 486ke. Absolutni obseg prodaje je danes seveda večji kot tedaj, a štejejo trendi, ki so bili lani močno negativni. To je posledica znižanja povpraševanja po koncu koronskega balona in težavam z dobavo.

Edini segment z rastjo so AMD-jevi strežniki procesorji, ki so zaradi ugodnega razmerja med ceno in zmogljivostmi močno zarezali v sicer tradicionalno Intelov kolač. AMD je lani na primer povečal tržni delež s 23 na 30 odstotkov, kar prevedeno pomeni, da je prodaja padala manj kot Intelova.

V letu 2023 je pred proizvajalci težka naloga, saj bodo skušali preobrniti trg, ki ga majejo odpuščanja in nižanja cen.