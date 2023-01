Največji padec prodaje osebnih računalnikov doslej

Analitske družbe Gartner in IDC poročajo o drastičnem padcu prodaje osebnih računalnikov v zadnjem četrtletju 2022. V tem času je bilo prodanih kar 28% manj osebnih računalnikov kot v enakem obdobju leta 2021. Po trditvah družbe Gartner je to največji doslej zabeležen padec prodaje v zadnjem četrtletju, odkar so leta 1990 začeli spremljati ta kazalnik.

Zaradi slabega četrtletja se to močno pozna tudi pri celoletni prodaji osebnih računalnikov, kjer beležijo 16% padec glede na leto 2021. Zanimivo pa je, da je količinsko gledano prodaja osebnih računalnikov še vedno precej nad nivoji, ki smo jih beležili pred pandemijo.

Padec prodaje je prizadel nekatere precej bolj kot druge. Vodilna trojica Lenovo, HP in Dell beleži padce prodaje med 29% in 37%. Zmanjšano povpraševanje je še posebej prizadelo družbo Acer, kjer se prodaja zmanjšala kar za 41%. Bistveno bolje jo je odnesel Apple, kjer beležijo padec prodaje v območju 10%.

Analitiki menijo, da na zmanjšano povpraševanje vplivata predvsem dva razloga. Prvi je še vedno občuten vpliv pandemije, ko so podjetja in posamezniki množično kupovali ali prenavljali strojno opremo za zagotavljanje dela in učenja na daljavo. Zdaj je to umetno povečano povpraševanje mimo, kar se odraža v prodajnih številkah. Drugi razlog je seveda gospodarska kriza, ki se kaže v vseh državah po svetu.

Leto 2023 naj bi bilo gleda tega tranzicijsko in z malo upanja, da bi se prodajne številke bistveno popravile. Ravno nasprotno, obstajajo utemeljena pričakovanja, da se utegne prodaja še zmanjšati. Zmerne razloge za optimizem imajo analitiki šele za leto 2024, ko bo predvidoma luč sveta ugledalo okolje Windows 12, ki bo morda spodobilo nov cikel zamenjav.