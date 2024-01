Objavljeno: 16.1.2024 08:00

Največji IT škandal v britanski zgodovini še brez epiloga

Nekoč je bil informacijski sistem, ki ga je veliko državno podjetje uvedlo za poenostavitev poslovanja, zmanjšanje števila napak in večji pregled. Sistem je na koncu stal bistveno več od projekcij, v 20-letni agoniji implementacije sistema pa so po krivem odpustili in obsodili več sto uslužbencev, češ da so kradli. To podjetje je Pošta in ta država je Velika Britanija, o čemer smo obširno pisali pred dobrim letom.

Ponudnik informacijskega sistema, ki je poskrbel za več uničenih življenj, je bil Fujitsu, ki se je doslej spretno izogibal javnemu zgražanju. Informacijski sistem Horizon je ostal nekje v evropski podružnici Fujitsuja, z njim pa se japonska matica ni želela preveč ukvarjati. Dobili so ga v 90. letih z nakupom podjetja ICL, ki je bil nekakšen britanski IBM, od tam pa je šlo še navzdol.

Projekt se je začel leta1996 (!) in še do danes ni povsem razčiščeno, kako se je lahko zgodil največji škandal v zgodovini britanskega IT-ja. Fujitsu je bil leta 2019 obsojen, zato je moral 555 zaposlenim plačati odškodnine, Pošta pa je vzpostavila kar tri različne sheme za izplačilo odškodnin, kjer je na voljo milijarda funtov.

A po drugi strani je Horizon še vedno v uporabi, dasiravno zakrpan. Fujitsu se je v naslednjih letih še vedno uspešno potegoval za posle na državnih razpisih. Vprašanj je torej več kot odgovorov, zato bo vodja evropskega dela Fujitsuja Paul Patterson danes ob 12.30 po srednjeevropskem času pričal pred pristojnim odborom britanskega parlamenta. Tam ga bodo povprašali o dogodkih, ki segajo skoraj 30 let v preteklost, a imajo rep še v današnjosti. Kako je mogoče, da je Fujitsujev sistem po krivem skoraj tisoč ljudi obtožil poneverb in tatvin, v podjetju pa nihče ni spregovoril, da je s sistemom nekaj hudo narobe?