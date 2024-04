Največji 3D tiskalnik na svetu lahko tiska hiše

Na Univerzi v Mainu so predstavili največji 3D tiskalnik na svetu, s čimer so podrli svoj rekord. Novi tiskalnik lahko izdeluje predmete, ki merijo 29 metrov v dolžino. To je že dovolj, da lahko tiska celotne sestavne dele hiš in drugih stavb.

Podobni tiskalniki se sicer ne uporabljajo za izdelavo celotnih hiš, temveč njihovih sestavnih delov. Novinec tako na uro porabi do 230 kilogramov materiala, ki je po navadi plastika in podobni polimeri. Tovrstna izdelava je hitrejša od klasične, često tudi učinkovitejša in okolju prijaznejša, ker je odpada manj. V preteklosti so na tak način tiskali tudi že plovila.

Tiskalnik ima zelo opisno ime Factory of the Future 1.0. Uporablja tudi več senzorjev, računsko moč in umetno inteligenco. Največji predmet, ki ga je sposoben natisniti, meri 29 x 10 x 5,5 metra. Upajo, da bo to eden izmed načinov, kako se lotiti velikega pomanjkanja nepremičnin v zvezni državi Maine. Lahko bi jih preprosto natisnili, saj imajo sedaj kar dva velika.

BBC