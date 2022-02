Največja tablica ta hip

Časi, ko smo za tablico šteli nekaj, kar je imelo diagonalo zaslona borih 7 palcev (okoli 18 cm), so mimo. Danes imajo take diagonale telefoni, tablice morajo biti večje. Veliko večje, meni Samsung.

V sklopu predstavitve nove telefonske serije Galaxy S22 je Samsung predstavil tudi tablice Tab S8, katere največji član, model Ultra, ima zaslon z diagonalo kar 14,6 palca! Niso daleč časi, ko smo imeli na mizi tako velike monitorje za namizne računalnike, prenosni računalniki s takimi zasloni pa so danes prav običajni. največji Applov iPad meri "le" 12,9 palca! Ali bodo uporabniki Tab S8 Ultra res držali v rokah ali pa bo ždela na mizi, s tipkovnico, kot prenosnik, bo pokazal čas.

Kakorkoli, serija tablic, ki nadomešča lanske modele Tab S7, se bohoti z odličnimi zasloni OLED s frekvenco osveževanja 120 Hz. Poleg modela Ultra sta na voljo še modela S8 Plus z zaslonom diagonale 12,4 palca in S8 z 11-palčnim zaslonom. Vse tablice poganja procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ki je vgrajen tudi v ameriške modele telefonov Galaxy S22, model Plus pa je na voljo tudi v različici s povezavo 5G. Ameriške cene znašajo 700, 900 in 1100 dolarjev (brez davka), kar je za androidne tablice veliko.

Strojni del Samsungovih tablic nikoli ni bil težava, verjetno tudi tokrat ne bo. Vedno pa je bila težava, da Android in aplikacije zanj niso prilagojene za tablični način dela. Kako točno naj bi izgledale aplikacije, ki so namenjene delu na telefonih, na 14,6-palčnem modelu, preverimo takoj, ko tablice dobimo v preizkus. Najverjetneje nam bo takrat pomagal vsaj »namizni način« dela Dex, ki ga Samsung vgrajuje v svoje vrhunske telefone in je na voljo tudi v tablicah Tab S8. In morda pero S-Pen, ki je priloženo.