Objavljeno: 12.8.2025 11:15

Največja kraja kriptovalut v zgodovini

Preiskava podjetja Arkham Intelligence je razkrila, da je rudarski bazen LuBian, nekoč eden največjih igralcev v Bitcoin omrežju, leta 2020 postal tarča tihe, a izjemno obsežne kraje. 

Neznani heker je iz bazena odnesel več kot 127.000 bitcoinov, danes vrednih okoli 14,5 milijarde ameriških dolarjev, pri čemer tatvina pet let ni bila odkrita. Napad je izkoristil hudo varnostno ranljivost, kjer so se zasebni ključi generirali z le 32 biti entropije, kar je napadalcu omogočilo izvedbo napada s silo (ang. brute force) z običajnim igričarskim računalnikom. S tem je heker pridobil dostop do več kot 5000 denarnic in izpraznil skoraj vse LuBianove zaloge bitcoina. Ob napadu je bil plen vreden približno 3,5 milijarde USD, a je zaradi rasti cene bitcoina njegova vrednost danes štirikrat višja. LuBian je iz omrežja izginil že leta 2021, kmalu po kraji, ne da bi javno priznal incident. 

Primer odpira resna vprašanja o kibernetski higieni v kriptoindustriji, kjer so še vedno pogoste slabe šifrirne prakse in pomanjkljiva zaščita sredstev. Hekerja so medtem odkrili, a njegova denarnica ostaja nedotaknjena in dogodek predstavlja opozorilo, kako lahko pomanjkljiva varnost privede do katastrofalnih posledic v svetu, kjer regulacija praktično ne obstaja.

