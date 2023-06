Največ telefonov še vedno poganja dve leti in pol star operacijski sistem

Google razkriva, da ima večina telefonov na svetu operacijski sistem Android 11.

Spletni velikan na podlagi informacij o napravah, ki so se povezale z njegovo tržnico Play, periodično zbira statistične podatke o operacijskih sistemih na njih. Zbrane podatke nudi razvijalcem prek Android Studia, da se lažje odločajo pri načrtovanju razvoja mobilne programske opreme. Po zadnjih zbranih podatkih dve leti in pol star Android trenutno poganja največ telefonov z Googlovim operacijskim sistemom. To je Android 11, ki je luč sveta ugledal septembra 2020. Poganja ga skoraj četrtina naprav z Androidom. Najnovejša različica 13 je nameščena zgolj na 15 % aktivnih naprav z Googlovim operacijskim sistemom na svetu. Zanimiv je tudi podatek, da se je od zadnje objave podatkov povečal delež različice Oreo iz leta 2017 in sicer iz 6,7 na 8,3 %. Razlog ni znan.