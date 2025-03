Objavljeno: 19.3.2025 07:00

Največ Googlov prevzem v zgodovini: Wiz in 32 milijard dolarjev

V največjem prevzemu letos bo Alphabet kupil mlado podjetje Wiz, ki se ukvarja s kibernetsko varnostjo. Zanj bodo odšteli 32 milijard dolarjev, kar je Alphabetov rekord, v celoti pa bodo kupnino poravnali z denarjem. Doslej je Google največ odštel za Motorolo Mobility, in sicer 12,5 milijarde dolarjev.

O prevzemu so na glas govorili že lani, a so tedaj zaradi neuradnih namigov regulatorjev namero začasno opustili. Wiz je bil ustanovljen leta 2020 kot projekt nekdanjih zaposlenih v izraelski kibernetski obveščevalni diviziji 8200. Alphabet namerava vse zaposlene obdržati, za kar bo (skupno) namenil milijardo dolarjev bonusov. Z ekipo si želi Alphabet okrepiti storitve v oblaku in poskrbeti za varnost.

Da bo prevzem dejansko izveden, pa ga morajo odobriti še regulatorji, ki so to pot resda milejši. Ameriška Zvezna komisija za trgovino (FTC) je bila pod nekdanjo vodjo Lino Khan izrazito proti velikim prevzemom, novi šef Andrew Ferguson pa je nekoliko bolj pragmatičen. Ob tem bo pomembno tudi dejstvo, da bo Alphabet podjetje močno preplačal. Leta 2022 so zbirali kapital po vrednotenju 12 milijard dolarjev, lani je Alphabet govoril o vrednosti 23 milijard dolarjev, sedaj pa bodo plačali kar 32 milijard dolarjev. Podjetje letno ustvari 700 milijonov dolarjev rednih prihodkov.