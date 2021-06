Objavljeno: 2.6.2021 10:27

Največ Applovih dobaviteljev je s Kitajske

Po analizi spletišča Nikkei Asia je Kitajska prehitela Taiwan in prvič predstavlja najpomembnejši člen v Applovi dobavni verigi.

Ob tem je zanimivo, da je število ameriških dobaviteljev v zadnjih letih padlo - kljub političnim pritiskom (predvsem s strani bivšega predsednika Trumpa). Kitajski dobavitelji pridejo do posla zaradi zelo ugodnih ponudb s katerimi drugi težko konkurirajo, s časom si pridobijo izkušnje in tako lažje kasneje razširijo poslovanje z Applom. Hkrati ponujajo iz leta v leto boljšo kakovost izdelkov in vse bolj natančno izdelavo. Edino področje kjer kitajski proizvajalci še zaostajajo so polprevodniški elementi (procesorji).

Kitajskim dobaviteljem sledijo tisti iz Taiwana, za njimi pa so japonski, ameriški ter južno korejski. Vzpenja se tudi Vietnam, čeprav je kar nekaj tamkajšnjih podjetji v kitajski lasti.