Najtanjši zložljiv telefon na svetu prihaja v Slovenijo

Honor Magic V2, ki velja za najtanjši zložljiv telefon na svetu in je bil na Kitajskem predstavljen že lani, prihaja v Evropo in tudi Slovenijo.

Honor Magic V2 se ponaša s skoraj osem palčnim zložljivim OLED zaslonom z osveževalno hitrostjo 120Hz, podporo HDR10+ in svetilnostjo 1.600 nitov. Drugi zaslon je 6 in pol palčni 120Hz OLED, ki ga uporabljamo, ko je telefon zaprt. Takrat naprava v debelino meri 9,9 in zgolj 4,7 mm, ko jo razpremo. Telefon poganja procesor Snapdragon 8 Gen 2, ki ga najdemo tudi v najzmogljivejših napravah tekmecev Samsung Galaxy S23 Ultra in OnePlus 11. Pomnilnika je 16, shrambe pa 512 GB. Magic V2 ima tri hrbtne leče: 50MP glavno, 50MP ultra-široko in 20MP telefoto lečo z 2,5-kratnim optičnim povečevanjem. Glavna in telefoto kamera imata tudi optično stabilizacijo slike (OIS).

Prihod telefona na evropski trg so obeležili s posebno izdajo telefona Porche Design Honor Magic V2 RSR. V Sloveniji bo Honor Magic V2 v črni barvi in po priporočeni ceni 2000 evrov naprodaj od 1. februarja. Ponujali ga bodo tudi vsi glavni slovenski operaterji. Kupci ob nakupu do razprodaje zalog prejmejo poleg telefona še tablico Honor Pad X9 in pametno uro Honor Watch 4.