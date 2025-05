Najtanjši Samsungov telefon zadnjih let

Samsung je uradno predstavil Galaxy S25 Edge, tanjšo različico svojega najzmogljivejšega telefona.

Tanjša in elegantnejša različica modela Galaxy S25 Plus se ponaša z enakim 6,7-palčnim OLED zaslonom, procesorjem Snapdragon 8 Elite for Galaxy in z vgrajenimi funkcijami umetne inteligence. Oblikovna vitkost seveda zahteva kompromise, pri Edgu se slednji odražajo v manjši bateriji in odsotnosti telefoto kamere. S težo 163 gramov je Galaxy S25 Edge le za gram težji od osnovnega modela S25, ki ima 6,2-palčni zaslon, z debelino 5,8 mm pa se uvršča med najtanjše klasične pametne telefone, ki jih lahko trenutno kupimo. Kljub izjemno tankemu ohišju Edge na prvi pogled ne izstopa, dokler ga ne primemo v roke, saj fotografije težko ujamejo občutek elegance in lahkotnosti, ki ga prinaša. Novinarji tej hvali pritrjujejo, zato se Samsung pri trženju verjetno ne bo osredotočil na videz, temveč predvsem na izkušnjo. Ta je po prvih pričevanjih odlična, čeprav pride (tudi) na račun kapacitete baterije in fotografskih zmogljivosti.