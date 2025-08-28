Objavljeno: 28.8.2025 11:40

Najtanjši preklopni telefon

Honor je včeraj na Ljubljanskem gradu predstavil svoj najnovejši preklopni telefon Honor Magic V5.

Podjetje, ki je pred leti izšlo iz sankcioniranega Huaweia, že nekaj let ponuja izredno tanke preklopne telefone (ki se iz telefona razprejo v manjšo tablico), letošnji model pa je še nekoliko tanjši - z 8,8 milimetri (v zaprti obliki) je za desetinko milimetra tanjši od Samsungovega modela Fold 7, ki smo ga preizkusili v aktualnem Monitorju.

Magic V5 ima v zaprti obliki 6,43-palčni zaslon, v odprti pa se razpre v diagonalo 7,59 palca. Zaslona sta seveda tipa AMOLED, z dinamičnim osveževanjem do 120 Hz, oba pa podpirata pisanje s peresom, ki je na voljo kot dodatek.

Telefon je hiter, saj ga poganja Qualcommov procesor Snapdragon 8 Elite, vgrajenih pa ima za kar 5820 mAh litijevih baterij s silicij-ogljično anodo, ki omogočajo večjo energijsko gostoto. Mimogrede, baterije, ki smo jih na dogodku videli razstavljene, so debele le 2,6 milimetra.

Telefon se sicer odlikuje še po vgrajenem pomočniku Google Gemini in umetnointeligenčnem pomočniku za foto približevanje (do teoretičnega približka 100×). Slednji ne deluje lokalno na telefonu, temveč fotografijo naloži v »oblak«, jo tam obdela in uporabniku prenese nazaj.

V5 žal ni poceni, saj stane 1999 evrov, vendar v promocijskem obdobju (prvi mesec) v tej ceni dobimo tudi novo tablico Honor Pad 10 velikost 12,1 palca.