Najtanjši 17-palčni zložljiv prenosnik na svetu so tri naprave v eni

HP je predstavil lahek in tanek 17-palčni prenosnik, ki ga je mogoče uporabljati kot namizni računalnik, klasični prenosnik ali tablico.

Spectre Fold je dober kilogram težek zložljiv prenosnik podjetja HP, ki ga popolnoma odprtega lahko uporabljamo kot tablico ali računalnik, medtem ko je zložen na voljo kot prenosnik v dveh načinih, klasičnem in z magnetno tipkovnico. Ena glavnih značilnosti prenosnika je napredna uporaba umetne inteligence, ki prinaša dodatno varnost, prilagojeno uporabniško izkušnjo in napredno upravljanje z gestami. V tehničnem smislu se Spectre ponaša z Intelovim procesorjem Core i7, 16 GB pomnilnika RAM in 1 TB shranjevalnega prostora.

Cena treh naprav v eni je visoka, za Spectre Fold pri HP-ju zahtevajo vrtoglavih pet tisočakov ameriških dolarjev.