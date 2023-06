Najtanjši 15-palčni prenosnik na svetu

Apple je predstavil (po lastnih besedah) najtanjši 15-palčni prenosnik na svetu. Gre za model MacBook Air 15, ki ga bodo v Sloveniji prodajali od 13.6. naprej.

Dolgo pričakovani prenosnik je zelo podoben prenovljeni 13-palčni različici, prav tako pa ga poganja isti procesor M2. Največji Retina zaslon med prenosniki jabolčnega nabora brez dodatka Pro v imenu je običajen LCD z osveževanjem 60 Hz in zarezo, pod katero se skriva spletna kamera 1080p. Izbira ekrana ne preseneča, saj mora Apple navsezadnje vseeno ločiti profesionalno linijo prenosnikov od cenovno dostopnejših Airov. V Cupertinu trdijo, da prenosnik omogoča 18 ur neprekinjenega dela. Osrednji privlačnosti izdelka sta teža in debelina naprave, ki s poldrugim kilogramom ter enajstimi milimetri in pol spodbujata uporabo na poti. Med priključki najdemo dva Thuderbolt 4, vhod za slušalke in priključek za polnjenje MagSafe. Prenosnik bo v štirih barvah, Midnight, Space Gray, Starlight in Silver, na voljo 13.6. Najbolj osiromašeni model bo stal 1300 ameriških dolarjev.