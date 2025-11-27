Najstnika proti avstralski prepovedi družbenih omrežij

Avstralska prepoved družbenih omrežij za mladoletnike se seli na najvišje sodišče, potem ko sta jo izpodbijala dva 15-letnika, ki trdita, da krši njuno pravico do svobodnega komuniciranja.

Zakon, ki začne veljati 10. decembra, platformam, kot so Meta, TikTok in YouTube, nalaga, da uporabnikom, mlajšim od 16 let, preprečijo ustvarjanje računov. Vlada trdi, da gre za nujni ukrep za zaščito mladih pred škodljivimi algoritmi in vsebinami. Najstnika Noah Jones in Macy Neyland, podprta z organizacijo Digital Freedom Project, menita, da zakon povsem prezre pravice otrok in lahko prizadene najranljivejše skupine mladih: osebe z invalidnostmi, avtohtone skupnosti, mladostnike iz oddaljenih območij in LGBTIQ+ skupnost. Po njunem mnenju bi morale oblasti uporabiti druge ukrepe, kot so programi digitalne pismenosti, obvezne starostno primerne funkcije platform in zanesljivejše tehnologije preverjanja starosti.

Vlada ostaja neomajna in pravi, da je cilj zaščita otrok, ne popuščanje velikim tehnološkim podjetjem ali pravnim pritiskom. Podporniki prepovedi poudarjajo, da jo večina odraslih v Avstraliji podpira, medtem ko nekateri strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko mlade pahnila v še bolj neurejene spletne prostore ter jim odrezala pomembne oblike povezovanja in podpore.