Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 27.11.2025 07:15 | Teme: družabna omrežja

Najstnika proti avstralski prepovedi družbenih omrežij 

Avstralska prepoved družbenih omrežij za mladoletnike se seli na najvišje sodišče, potem ko sta jo izpodbijala dva 15-letnika, ki trdita, da krši njuno pravico do svobodnega komuniciranja.

Zakon, ki začne veljati 10. decembra, platformam, kot so Meta, TikTok in YouTube, nalaga, da uporabnikom, mlajšim od 16 let, preprečijo ustvarjanje računov. Vlada trdi, da gre za nujni ukrep za zaščito mladih pred škodljivimi algoritmi in vsebinami. Najstnika Noah Jones in Macy Neyland, podprta z organizacijo Digital Freedom Project, menita, da zakon povsem prezre pravice otrok in lahko prizadene najranljivejše skupine mladih: osebe z invalidnostmi, avtohtone skupnosti, mladostnike iz oddaljenih območij in LGBTIQ+ skupnost. Po njunem mnenju bi morale oblasti uporabiti druge ukrepe, kot so programi digitalne pismenosti, obvezne starostno primerne funkcije platform in zanesljivejše tehnologije preverjanja starosti.

Vlada ostaja neomajna in pravi, da je cilj zaščita otrok, ne popuščanje velikim tehnološkim podjetjem ali pravnim pritiskom. Podporniki prepovedi poudarjajo, da jo večina odraslih v Avstraliji podpira, medtem ko nekateri strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko mlade pahnila v še bolj neurejene spletne prostore ter jim odrezala pomembne oblike povezovanja in podpore.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

December 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
December 2025

Uvodnik
Vzpon piratstva

Mnenja
Pro et contra – mladim omejiti dostop do družbenih omrežij ali ne? Za vse je kriv Apple. Baje

Fokus
Uvodnik: Vzpon piratstva

Dosje
Bo prohibicija tokrat uspešna? Gentlemanski dogovor Milijardni imperij Umetna nevarnost

Monitor Pro
Ko se zavarovalništva loti umetna inteligenca Tehnološka preobrazba bančništva Tehnološki paradoks v zavarovalništvu

Na zvezi
Kariera v IT Za pol dneva je obstal internet

Zgodovina
Baterije so prihodnost in Kitajska to že dolgo ve Zgodovina računalništva v Sloveniji - Lastniška omrežja

Odprta scena
Najodmevnejša teorija zarote sodobnega časa

Telefoni
1,5 mm ali 1.000 mAh? Kamera top, telefon pa… Test telefonov do 300 evrov - Skoraj duopol, vendar raznolik

Preizkusi
Postanimo zgovorni!

Nasveti
Čez sedem let vse prav pride Posodobljena enajstica

Mobilno
Foto pripomočki Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Sreča v nesreči

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji