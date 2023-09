Najstarejši delujoči torrent je star 20 let!

Torrenti so revolucionirali prenos najrazličnejših datotek (in provenienc) po spletu, ki je v resnici še precej mlada tehnologija. Kljub temu imajo posamezni torrenti omejeno življenjsko dobo, saj se njihova uporabnost konča, ko izgine zadnji sejalec. Najstarejši torrent je Fanimatrix in je te dni dopolnil 20 let.

Fanimatrix je ljubiteljski nizkoproračunski kratki film (800 dolarjev), ki se dogaja v istem univerzumu kot Matrica. Posnela ga je novozelandska skupina navdušencev nad Matrico, zatorej sodi v kategorijo fan fiction. Ko so film posneli, so se znašli pred težavo, ko ga deliti po spletu. Leta 2003 širokopasovne povezave še niso bile vsakdanje, postavitev strežnika pa bi stala celo premoženje. Rešitev je prinesel BitTorrent in 27. spetembra 2003 (po evropskem času) je nastala datoteka torrent, ki je omogočila prenos filma Fanimatrix.

Torrent Fanimatrix je dvajset let pozneje še vedno aktiven in ima več kot sto sejalcev. S tem je postal najstarejši še aktivni torrent, zato si zasluži vsaj ogled.