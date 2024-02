Objavljeno: 8.2.2024 08:00

Najslabši v kategoriji popravljivosti so MacBooki in Chromebooki

V analizi, ki jo je opravila potrošniška organizacija US PIRG (Public Interest Research Group), so kot najteže popravljive prenosnike označili Applove MacBooke in Googlove Chromebooke. Rezultat ni presenetljiv, saj sta podjetji že dlje časa tarči očitkov, da je njune naprave teže popravljati kot ostale.

Popravljivost prenosnih računalnikov je širok pojem, ki ga je PIRG meril z upoštevanjem več faktorjev. Ne gre le za enostavnost razstavljanja računalnika in menjave komponent, temveč tudi dostopnost rezervnih delov, obstoj navodil za izvajanje popravil in menjav, redne posodobitve programske opreme (firmwara), možnost ponastavitev programskih nastavitev itd. Primerjali pa so tudi obnašanje podjetji, torej lobiranje proti zakonodaji s področja pravice do popravila ipd.

Primerjali so 139 različnih prenosnih računalnikov. Najnižjo oceni so dobili Chromebooki, kjer je bil glavni očitek težava pri razstavljanju. Očitek velja za vse Chromebooke različnih OEM-ov, torej Acerja, Asusa, Della in HP-ja. Še slabšo oceno za razstavljanje je dobil Apple, ki je v skupnem seštevku drugih prenosnikov (torej ne s chromeOS) najslabši. V primerjavi z lanskim letom je Apple sicer naredil korake naprej, a so ti majhni. MacBooke je še vedno izrazito težko odpreti, popraviti ali v njih menjati komponente.

Najvišje ocene so dobili Asusovi Zenbooki in Acerjevi seriji Aspire in Nitro.

Poročilo