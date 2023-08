Najprej so prišli po @X, nato po @Music

Elon Musk se je odločil, da bo profile na X-u (nekdaj Twitter), ki jih podjetje želi, preprosto vzel. Najprej so razlastili imetnika profila @X, sedaj je na vrsti še @Music. Ponudili so mu nekaj slabih zamenjav, sicer pa izbire ni imel.

Profil @Music je davnega leta 2007 ustvaril Jeremy Vaught, ki je po poklicu sicer programer in nikoli ni polno monetiziral profila. Ob ustanovitvi ga je uporabljal za promocijo glasbe iz Second Lifa, kasneje pa je profil postal večji, Vaught pa je na njem objavljal z glasbo povezane vsebine. Občasno je dobil tudi kakšno nespodobno povabilo, a nikoli ni prodal profila, saj mu niso ponujali ekstremno visokih zneskov.

Elonu Musku ni bilo treba ponuditi ničesar. Čez noč je Vaughtu odvzel profil in mu ponudil alternative, kot so @music123, @musicfan ali @musicmusic. Profil @music pa so spojili s @TwitterMusic in postal je uradni kanal podjetja X.

Vaught je povedal, da je nad odločitvijo presenečen in da precej jezen, kaj več pa storiti ne more. Dejal je, da je v profil vložil toliko, da Twitterja ne bo zapustil, temveč bo nadaljeval s tem, kar mu preostane. Ali je X zaplenil še kakšen drug profil, v podjetju ne komentirajo. Očitno bomo to videli po odzivih uporabnikov.