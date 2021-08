Objavljeno: 9.8.2021 10:30

Najpopularnejši programski jezik ostaja JavaScript

Pri spletišču Redmonk redno objavljajo analize najpopularnejših programskih jezikov, na prvem mestu ostaja JavaScript, sledita Python in Java.

Podatke naberejo s spletišči GitHub (kjer gledajo odprte repozitorije) ter StackOverflow (kjer gledajo »tage« oziroma oznake vprašanj). Na prvem mestu je že dlje časa JavaScript, tudi Python in Java (ta sta trenutno izenačena na drugem mestu) sta že dolga leta zelo popularna. Na četrtem mestu je PHP, ta je nekoč zasedal prvo mesto, a že nekaj let polzi navzdol. Sledijo na skupnem petem mestu CSS, C++ in C#. Med najpopularnejšimi 20timi jeziki se je po novem znašel jezik Dart (bojda zaradi popularnosti ogrodja Flutter), pri tem je s seznama izpodrinil Perl.