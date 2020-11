Najpogostejša gesla še vedno smešno lahka

Čeprav o nevarnosti lahkih gesel strokovnjaki opozarjajo na vseh korakih, se stanje ne izboljšuje. Leta 2015 sta bili najpogostejši gesli 123456 in password. Pet let pozneje so najpogostejša gesla 123456, 123456789, picture1, password, in 12345678. To so v svoji raziskavi ugotovili v podjetju NordPass, ki je eden izmed ponudnikov upravljalnikov gesel. Podobne storitve nudijo še LastPass, KeePass, Keeper in številni drugi.

Vsako leto namreč izdajo seznam najpogostejših gesel, ki so se v tekočem letu razkrila zaradi vdorov v različne spletne strani in priobčitve pridobljenih podatkov na internetu. Do neke mere je zato logično, da bodo na vrhu seznama vedno gesla, kot je 123456 – večina strani vendarle shranjuje gesla kot zgoščene vrednosti (hash), zato bodo razbita pač enostavnejša.

V idealnem svetu sicer nihče ne bi uporabljal gesla 123456, kar nekatere spletne strani izrecno zahtevajo in preverjajo. Ali je to kaj varnejše, ni jasno, saj si v takem primeru ljudje pač pomagajo z drugimi enostavnimi zaporedji ali pa si geslo preprosto nekam zapišejo. Glavni problem je človeška lenoba ali, bolje rečeno, ustroj možganov. Gesel je preveč. Tudi zato so upravljalniki gesel eno izmed najkoristnejših orodij, saj si moramo zapomniti le eno močno geslo, upravljalnik pa bo vedel geslo za vsako spletno stran.

Iz analize razbitih gesel je možno prebrati še kaj manj pomembnega, a nič manj zanimivega. Onedirection letos ni več na seznamu, torej glasbena skupina izgublja popularnost? Najpogostejše ime je Ashley, v kombinacijah pa je pred njim aaron431. Spodbudno je sicer, da je več kot polovica gesel na letošnjem seznamu najpogostejših gesel novincev – lani jih na seznamu ni bilo.

O geslih smo sicer v Monitorju že večkrat pisali, na zadnje smo varnosti (in tudi geslom) posvetili tudi celotno posebno številko leta 2017. Osnovni koncepti se niso spremenili.

Pogosta gesla