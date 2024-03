Objavljeno: 11.3.2024 05:00

Najnovejši Googlov Pixel 8 s podporo AI ne zmore poganjati Googlove AI

Precej privzdignjenih obrvi je povzročilo Googlovo priznanje, da najnovejši telefon Pixel 8, ki oglašujejo kot telefon za umetno inteligenco, ne bo mogel poganjati najnovejšega modela Gemini Nano. Razlog naj bi bile omejitve strojne opreme, kar pa se zdi po pogledu od blizu še bolj čudno.

Pixel 8 Pro bo namreč lahko poganjal Gemini Nano, njegov manjši brat Pixel 8 pa ne. Edina razlika med njima je velikost zaslona, kapaciteta baterije, postavitev kamere in količina pomnilnika. Model Pro ga ima 12 GB, osnovni model pa 8 GB. Vse ostalo je povsem enako, vključno s procesorjem.

Zdi se torej, da je ključna razlika količina pomnilnika. A nenavadno je tudi to, da bo Gemini Nano tekel tudi na Samsungovem Galaxyju S24, ki pa ima le 8 GB pomnilnika. Kaj točno je torej narobe s Pixlom 8, ne vemo. V nobeni izmed specifikacij ali deklaracij to ni navedeno. Ob predstavitvi obeh modelov pred petimi meseci razlike niso izrecno omenjali, čeprav zelo podrobno branje prepisa pokaže stavke, kot so »veliki jezikovni modeli na Pixlu 8 Pro«, kar z današnjim znanjem daje vedeti, da obstaja razlika. A kupci so lahko upravičeno razočarani, da je Google zavajal.