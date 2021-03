Najmlajši »profesionalni« igralec igre Fortnite

Osemletni Joseph Deen je najmlajši igralec Fortnitea, ki je član profesionalne e-športne ekipe. V prispevku BBC piše, da je lanskega decembra podpisal pogodbo z ekipo Team 33 in zato prejel 33.000 dolarjev in pripadajoči vrhunski računalnik.

Joseph Fortnite igra že od svojega četrtega leta, v zadnjem letu in pol pa je s svojo igro prepričal tudi »iskalca talentov« ekipe Team 33. Joseph meni, da mu pri igranju zelo pomaga znanje igranja klavirja.

Zanimivo je, da svetovne organizacije, ki označujejo primernost iger za otroke, Fortnite zaradi blagega nasilja označuje kot priporočljivega šele za otroke od starosti 12 let naprej. Seveda je vsem jasno, da otroci Fortnite igrajo tudi prej, Joseph pri tem ni nobena izjema. Tudi njegova mama meni, da dve do tri ure igranja dnevno (preko vikenda tudi več) ne predstavlja nobene težave. Bolj stroga je pri oddajanju njegove igre, saj mu »streamanja« še ne dovoli. Tega ne dovoli niti sam Twitch, ki je denimo leta 2019 prepovedal ustvarjanje računa Patricku Bragaru (z igralnim imenom H1ghsky1), po tem, ko so ugotovili, da ima v resnici le 11 let.

Stroga so tudi druga pravila, ki denimo prepovedujejo sodelovanje na plačljivih e-športnih turnirjih, dokler igralec ni dopolnil 13 let. Zato bo Joseph zaenkrat sodeloval le na turnirjih, kjer ni denarne nagrade. Pri ekipi Team 33 so 33.000 dolarjev zaenkrat vložili kot nekakšen marketinški vložek.

Po podatkih spletne strani esportsearnings.com sta le dva od desetih najbolje plačanih e-igralcev starejša od 18 let. Prvi zmagovalec (do sedaj edinega) Svetovnega prvenstva v Fortniteu, Kyle "Bugha" Giersdorf, je leta 2019 za nagrado dobil 3 milijone dolarjev.

BBC