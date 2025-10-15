Najmanjši superračunalnik sede na pisalno mizo
Nvidia je začela prodajati težko pričakovani računalnik DGX Spark AI, ki so ga napovedovali skorajda leto dni. Za 4000 dolarjev dobimo majceno škatlo, v kateri je polna platforma z grafičnimi (GPU) in procesorskimi (CPU) čipi, ki poganjajo umetno inteligenco z Nvidijino opremo. Namenjen je razvijalcem, raziskovalcem in znanstvenikom, ki želijo poganjati kompleksne modele umetne inteligence.
Dober kilogram težko ohišje, ki sede na mizo poleg prenosnega računalnika, vsebuje 20-jedrni MediaTekov procesor (ARMv9.2), grafični čip Blackwell (z enakim številom jeder kot RTX 5070), 128 GB pomnilnika LPDDR5x in 4 TB prostora na NVMe. Za povezljivost skrbijo štirje priključki USB-C, Wi-Fi 7 in HDMI. Nvdia je DGX Spark AI v reklamnem jeziku označila kot "najmanjši superračunalnik za umetno inteligenco". Poganja ga prilagojeni Nvidijin operacijski sistem, ki temelji na Ubuntuju. Podobne naprave so predstavljali tudi konkurentje, denimo HP, Lenovo in Asus.
GPU v napravi zmore petaflops pri natančnosti FP4, sicer pa okrog 31 teraflops v enojni natančnosti (FP32). S tem je enako zmogljiv kot že omenjeni RTX 5070, ki pa ima precej manj pomnilnika.