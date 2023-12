Najmanj zmogljiv računalnik na svetu razprodan

Japonsko podjetje Switch Science je razprodalo prvo serijo kompleta za sestavljanje 1-bitnega računalnika.

Japonsko podjetje Switch Science je predstavilo komplet za sestavljanje 1-bitnega CPU-ja, ki se ponaša z nazivom enega najmanj zmogljivih računalnikov na svetu. Kljub temu da se takšna trditev zdi nenavadna, je bila prva serija teh DIY računalnikov hitro razprodana. Super nizko zmogljiv računalnik deluje s hitrostjo približno 1 Hz, ima širino vodila 1 bit, naslovni prostor 2 bita in kapaciteto ROM-a 4 bite.

Komplet uporablja 4 logična integrirana vezja in omogoča le tri operacije utripanje LED, vklop LED in izklop LED. Za programiranje mora uporabnik ročno nastaviti položaje štirih DIP stikal ROM. Naprava ima zelo omejen nabor ukazov, ki ponuja le ukaza ADD in JMP ter aritmetično operacijo XOR. Komplet je sestavljen iz niza delov, ki vključujejo tiskano vezje in natisnjena navodila. Zaradi skromne cene 2.500 jenov (približno 18 USD) je postal odlično darilo za tehnološke navdušence, ki so bili dovolj hitri, da so ujeli prvo serijo. Ni znano, kdaj bodo zaloge ponovno na voljo.