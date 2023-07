Najhitreje rastoča aplikacija vseh časov ima že več kot 100 milijonov uporabnikov

Aplikacija podjetja Meta Instagram Threads je v dveh urah po objavi dosegla dva milijona, v sedmih urah deset in v manj kot tednu dni več kot 100 milijonov uporabnikov.

Pri podjetju Meta so presegli 100 milijonov naročnikov na Twitterju podobno storitev Instagram Threads. Zavidanja vredno številko so dosegli v manj kot tednu dni. Za primerjavo naj povemo, da je OpenAI z botom ChatGPT za takšno širitev kljub velikemu pompu v medijih potreboval dva meseca. Mark Zuckerberg je dejal, da je aplikacija presegla tudi njihova najbolj visoko leteča pričakovanja. Pri Twitterju, ki je imel po zadnjih podatkih okoli 400 milijonov uporabnikov, se grožnje zavedajo. Ker niso imeli druge zamisli, so tekmecu poslali povabilo na sodišče. Ali gre zgolj za grožnjo ali resno namero, za zdaj ni znano.