Objavljeno: 30.9.2025 07:00

Najemodajalci uporabljajo programe, ki na skrivaj kopirajo plačilne liste najemnikov

Najemojemalci, ki v ZDA iščejo streho nad glavo, se soočajo z novim načinom vdiranja v svojo zasebnost, ki ga izvajajo posebna programska orodja, ki jih uporabljajo najemodajalci. Programi, kot je ApproveShield, zahtevajo celo prijavo v službeno elektronsko pošto ali intranet, od koder prekopirajo plačilne liste in jih posredujejo najemodajalcem.

ApproveShield je programska oprema, ki se oglašuje kot večfunkcijsko orodje za preverjanje (screening) potencialnih najemnikov. Preprečevalo naj bi prevare in povečevalo dobiček iz oddajanja. V praksi pa počne še marsikaj nečednega. Vključuje tudi orodje Argyle, ki zahteva prijavo najemnikov v kadrovske sisteme svojih delodajalcev.

Tam pa se dogajajo čudne stvari. Kot poroča 404media, so posamezni uporabniki ugotovili, da je Argyle v ozadju pritajeno kopiral vse dostopne plačilne liste. Čeprav smejo najemodajalci zahtevati zgolj štiri, kar ustreza dvema mesecema plačil, jih je na primer eden izmed uporabnikov naštel 14.

Ob tem velja opozoriti tudi na pravne posledice, saj zaposleni nimajo pravice posredovati svojih prijavnih podatkov tretjim osebam – točno to pa od njih terja ApproveShield. Izbire v resnici nimajo, saj bo najemodajalec v tem primeru preprosto izbral koga drugega.