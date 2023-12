Najcenejši pametni pisalni stroj že na pošti

Astrohaus Freewrite Alpha, ki za 349 ameriških dolarjev obljublja napredno pisanje brez motenj, bo kmalu pri prvih kupcih.

Pametni pisalni stroj je enonamenska naprava z jasnim poslanstvom. Edina stvar, ki jo lahko uporabniki z njo počnejo, je pisanje. Slednje počnejo brez obvestil, spletnih brskalnikov ali kakršnihkoli drugih motenj. Besedilo se lokalno shranjuje na Alpho ter sinhronizira z oblačnimi storitvami Dropbox, Google Drive, OneDrive in Evernote, od koder lahko uporabniki dostopajo do svojih besedil z drugih naprav in jih urejajo. Vsi dokumenti se samodejno varnostno kopirajo, ko je pisalni stroj povezan z brezžičnim omrežjem, medtem ko je datoteke brez povezave mogoče enostavno prenesti iz naprave na prenosnik preko kabla USB. Srečneži, ki so napravo že preizkusili poročajo o znatno povečani produktivnosti in več kot dvakrat večjem številu napisanih besed v primerjavi z delom na običajnem računalniku. Freewrite Alpha ima majhen zaslon LCD brez modre svetlobe, ki prikazuje največ štiri vrstice besedila naenkrat, stojalo za ergonomski naklon in vgrajeno podporo za zapestje v tipkovnici z naslonom za dlani. Napolnjena baterija manj kot kilogram težke naprave zdrži 100 ur rabe.

Astrohaus, ki je znano ime iz sveta sodobnih različic pisalnih strojev, je svoj najcenejši pametni pisalni stroj ponudil na platformi Indiegogo. Zastavljeni cilj zbranih naročil v vrednosti 25.000 dolarjev so presegli skoraj za dvajsetkrat, zato ne čudi, da je novica o napravah, pripravljenih na dostavo, požela nemalo navdušenja.