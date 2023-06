Najboljše aplikacije za Reddit zapirajo svoja vrata

Odločitev spletišča Reddit, ki bo po novem zaračunavalo dostop do programskega vmesnika API, je vzrok, da bodo mnoge priljubljene aplikacije prenehale delovati.

Poleg aplikacij RIF in Sync je Christian Selig na Twitterju najavil, da tudi Apollo, po mnenju mnogih najboljši odjemalec spletišča Reddit, 30. junija zapira svoja vrata. Selig pravi, da je praktično nemogoče obdžati aplikacijo pri življenju, saj bi ga v trenutni obliki stala 20 milijonov ameriških dolarjev letno. Za Apollo s približno 50.000 naročniki, ki plačujejo 10 dolarjev letno, je znesek bistveno previsok. Kot tudi za druge aplikacije, ki ponujajo večkrat boljši dostop do sicer zelo priljubljenega spletišča. Redditova nova politika naj bi zaživela 19. junija, in če ne bo sprememb, se spletišču obeta velik osip uporabnikov.